Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Aramada, 11 adet uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile paketleme malzemesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan 3 şahsın üstünde ve aracında arama yapıldı.
Aramada, 11 adet uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile paketleme malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.