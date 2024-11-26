MHP lideri Bahçeli: Ahmet Türk değerli bir şahsiyettir görüşme arzusu olursa görüşürüz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk ile görüşeceği haberlerine ilişkin, "Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz." dedi.

Bahçeli, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüşeceği" haberlerinin sorulması üzerine Bahçeli, Türk'ün önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk (AA)

"YÜZ YÜZE TEMAS BİR AN EVVEL YAPILSIN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili 22 Ekim'de yaptığı çağrısını yineleyerek, "22 Ekim'de ne demişsek arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. Yeterince çile çekildi, yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil kucaklayıcı siyaset hedefimizdir" demişti.