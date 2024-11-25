Narin’in avucundaki kıl kime ait? Saçla ilgili o rapor ilk kez A Haber’de

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu sanıkların yargılamaları devam ederken cinayette dikkat çeken detaylar ortaya çıkıyor.

Sanıkların yargılamasında 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a ertelemişti.

AVUCUNDA KIL BULUNMUŞTU!

Türkiye'yi derinden sarsan cinayete ilişkin A Haber'de ekranlara gelen Gece Ajansı'nda Türkiye'nin gündemine oturacak yeni bilgiler paylaşılmıştı. A Haber'de Güran'ın Adli Tıp Raporu'nu ekranlara getirilirken,avucunun içinde köklü saç örneğine rastlanıldığı ancak bunla ilgili sonuca ulaşılamadığı belirtilmişti.

Bunların ardından cinayette delillerin ilk kez ekrana geldiği Gece Ajansı programında cinayetin işlendiğinin düşünüldüğü ahırdaki o kanlı merdivenin görüntüsü ortaya çıkmıştı.

SAÇLA İLGİLİ O RAPOR SADECE A HABER'DE!

Gelişmeler sonrası bu kez de Narin'in avucundaki kıla ilişkin otopsi raporu ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı. Raporda makroskobik kıl incelemesine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

Köklü kıl olduğu tespit edilen örnekler: Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örnekleri.

Köksüz kıl olduğu tespit edilen örnekler: Atlet üzerinden alınan kıl örneği, şort üzerinden alınan kıl örneği

4 SAÇ KILI KATİLE Mİ AİT?

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, rapora ilişkin değerlendirmesinde "Narin'in avucu şöyle kalmış, rapordan okuduğum kadarıyla tarif ediyorum. Burada da 1 tane uzun saç kılı, 3 tane de 0.5 cm kısa saç kılı kalmış. Bunu ben katilin kılı olabilir mi ? diye çok düşünüyorum. Numuneler detaylıca inceleniyor, burada bir Nevzat Bahtiyar ismi de geçiyor. Nevzat Bahtiyar'dan da örnekler alınmıştı. Narin'in Diyarbakır Adli Tıp'taki incelemesinin detaylı raporu. Bu iddianame de var ama böyle belge olarak ilk kez burada yayınlanıyor." dedi.

"KÖK İLE SAÇIN SAHİBİNE ULAŞILIR"

Nazif Karaman: Köklü kıl, Nevzat hoca dün dedi ki "çok değerli, kök olduğu zaman o saçın sahibine ulaşırsın" dedi. Bir Adli Tıp uzmanı için çok güzel bir örnek. "Ondan sonuç alırsın" dedi Nevzat Hoca.

Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir: Narin'in parmağının içerisindeki kıllar bize neyi anlatıyor? Biz sadece Narin anlamında değil, herhangi bir cinayette tırnaklarının içerisinden çıkabilecek deri parçaları, avucun içinde önce insanların saçlarına saldırılır, ondan dolayı kıl ve benzeri şeyler içinde çıkar. Biz buna ne diyoruz? Bir savunma vardır, bir direniş vardır. Maktul ölmemek için çabalar. Yani size ne kadar ağır bir güç olursa olursa olsun mutlaka size tepki verecektir. Biz buna savunma delilleri diyoruz.