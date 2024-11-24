Yoğun kar ulaşımı durdurdu! Mahsur kalan vatandaşlardan uyarı: İşiniz yoksa dışarı çıkmayın

İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde önce yağış, sonrasında ise kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde 29 ile sarı, 20 ile ise turuncu kodlu uyarı yaptı.

Kar yağışı etkisini her geçen saat artırırken bazı illerde eğitime ara verildi. Kar yağışının etkisini şiddetli şekilde gösterdiği noktalarda ise sık sık ulaşım aksamaları yaşandı. Bu noktalardan biri de Erzincan-Sivas kara yolu oldu.

KAR KALINLIĞI 25 SANTİMETREYE ULAŞTI

Erzincan-Sivas noktasından gelişmeleri anbean aktaran A Haber muhabiri Yüksel Akalan , şehir merkezinde kar kalınlığının 25 santimetreye kadar ulaştığını belirtti. Yolda mahsur kalan vatandaşlardan biri A Haber canlı yayınında çağrı yaparak yola çıkacakları uyardı.

A Haber muhabiri Yüksel Akalan: Erzincan'da hava oldukça sert, kar yağışı aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 10 saattir Erzincan'da kar yağışının hiç durmadan devam ettiğini söyleyebiliriz. Şuan Erzincan-Sivas kara yolu güzergahı üzerindeyiz.

Bu noktada trafik polisleri ve polisler araç geçişine izin vermiyor çünkü Sakaltutan Geçidi'nde hem bazı araçların makas kırması nedeniyle hem de kar yağışının o noktada yaklaşık 1 metreye kadar ulaşması nedeniyle şuan itibarıyla araçların geçişişine izin verilmiyor.

Ve şu noktada sürücüler bu noktadan tekrar Erzincan'a doğru tekrar geri çevriliyor, şuan itibarıyla tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Sakaltutan Geçidin'de o güzergahın hem kar temizleme çalışmaları için hem de buzlanma ihtimaline karşı o noktada tuzlama çalışmalarının tekrar yapılarak ulaşımın trafiğe açılması için yoğun çaba sarf ediliyor. Bu noktada yol ekipler tarafından trafiğe kapatılmış durumunda. Şehir merkezinde kar kalınlığının 25 santimetreye kadar ulaştığını söyleyebiliriz. Tabi bu noktada mahsur kalanlara da mikrofon uzatmak istiyorum."

"İŞİNİZ YOKSA LÜTFEN ÇIKMAYIN"

Yolda mahsur kalan bir vatandaş yola çıkacaklara uyarı yaparak şöyle konuştu:

"Erzincan'dan Çorum'a gidecektik, yaklaşık 4 saattir buradayız. 4 saattir bekliyoruz. Erzincan Valiliği sağ olsun, misafirhaneleri açmışlar. Kesinlikle, zinciri olmayan, kar lastiği olmayan bu havada yola çıkmasın. Özellikle acemi olanlar, lütfen bu havada acil işiniz yoksa lütfen çıkmayın. Ben ilk defa bu memlekette böyle bir şey gördüm, hele de bu ayda. Normalde Ocak ve Şubat ayında görürdük ama bu kez Kasım'da gördük.Yağmurdu sonra kara çevirdi. Ama görülmemiş bir şey yani."