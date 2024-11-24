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Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya operasyon! 9 terörist öldürüldü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 12:57 Güncelleme: 24.11.2024 13:01
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Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya operasyon! 9 terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde düzenlenen operasyonda 9 PKK/YPG'li terörist öldürüldü. Konuya ilişkin MSB'den yapılan açıklamada "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere nefes aldırmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

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