Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı belli oldu!

Saadet Partisi'nin yeni genel başkanın seçilmesi için düzenlenen 9. Olağan Kongresinde Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ile Parti Sözcüsü Birol Aydın ve eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak genel başkanlık için aday adayı oldu.

KONGREDE TANSİYON YÜKSELDİ

Kongrede delegeler ile parti görevlileri arasında kavga yaşandı. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede delege girişinden salona giriş yapmak isteyen delegeler ile görevliler arasında tartışma çıktı.

Saadet Partisi Kongresinde delegeler arasında arbede çıktı | Görüntü-İHA

Partinin 9'uncu Olağan Büyük Kongresi'nde üç aday yarıştı. Kongrede Genel Başkanlık, Merkez Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na veda etti ve konuşmasında "Saadet Partisi bu kongremizin ardından yapacağı hamlelerle bir şahlanış sürecine girecek ve en kısa sürede iktidara gelecek" şeklinde konuştu.

GENEL BAŞKAN MAHMUT ARIKAN OLDU

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde 823 delegenin oyunu alarak Genel Başkanlığa Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan seçildi.

Saadet Partisi'nin yeni başkanı Mahmut Arıkan | Görüntü-DHA

MAHMUT ARIKAN KİMDİR?

Saadet Partisinin yeni genel başkanı seçilen Mahmut Arıkan, 1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Arıkan Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Birçok sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerini yürüttü.