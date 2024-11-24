PKK'nın hain saldırısına sert tepki! Tel Abyad'da aileler isyan etti | Dikkat çeken "operasyon" mesajı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Tel Abyad ilçesinde halk, dün PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğu anmak ve saldırıyı kınamak için protesto düzenlerken taşınan terör karşıtı dövizler arasında "operasyon" mesajı dikkat çekti.

"OPERASYON OLMADAN PKK ORTADAN KALKMAYACAK"

‬İlçe merkezinde bir araya gelen onlarca sivil, ‬üzerinde Arapça, "Uluslararası toplumun sessizliği SDG'nin suç işlemesini teşvik ediyor", "Operasyon olmadan PKK'nın terörü ortadan kalkmayacak", "Hainlerin eli çocuklarımıza kadar uzanıyor" yazılı dövizler taşıdı.

AİLELERDEN TEPKİ: ÇOCUKLARIMIZI ÖLDÜRÜYORLAR

Protestoya katılan Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, yaptığı açıklamada, PKK'nın kuruluşundan bu yana sivilleri hedef alarak varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Tel Abyad halkı terör örgütü PKK/YPG’yi protesto etti | Görüntü-AA

Abdullah, "Bu örgüt bizim çocuklarımıza kastederek öldürüyor. Bunlar uluslararası hukuku tanımayan bir terör örgütüdür." diye konuştu.

Abdullah El-Yusuf da sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kabul edilmez olduğunu vurgulayarak, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısını şiddetle kınadı. Hayatını kaybeden kız çocuğunun babası Reşit Hammo ise düşen bombayla evin önünde oynayan çocuklardan birinin hayatını kaybettiğini anlattı.

TERÖR MAĞDURU AİLELER EVLERİNE DÖNMEK İSTİYOR

Hammo, "Bir süredir köyümüz ve çevresi hedef alınıyor. Bir an evvel bunların buradan uzaklaştırılmasını istiyoruz. Uzaklaştırılmayınca evlerimize geri dönemeyeceğiz. Kendimizi rahat hissedemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halep'in Aynularap ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'nin, dün Tel Abyad'ın batısındaki Çarık Abdi köyüne düzenlediği saldırıda 10 yaşındaki N.R.H hayatını kaybetmişti.