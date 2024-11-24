Bakan Tunç’dan Rojin Kabaiş açıklaması! Ölüm sebebi ortaya çıkacaktır

Üniversite eğitimi için gittiği Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in otopsi raporunda "suda boğulma" gibi ibarenin olmadığı iddia edildi.

Rojin Kabaiş ve Nizamettin Kabaiş (AA)

İddianın sahibi baba Nizamettin Kabaiş, itiraz ettiklerini ve raporun tekrardan başsavcılığa gönderildiğini dile getirmişti.

Rojin Kabaiş (AA)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKACAK"



Bakan Tunç, "Rojin kızımızın vefatı bizi derinden yaraladı. Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Çok acı bir olay. Olayda bir cinayet ihtimali varsa bunu ortaya çıkaracak olan yargı makamlarıdır. Araştırmalar sürecinde ölüm sebebi mutlaka ortaya çıkacaktır. Şu an ilk etapta boğulma şekline dair bilirkişi raporları söz konusu. Yargılama devam ediyor. Burada bir cinayet var mı? Arka planı araştırılıyor. Gidişatla ilgili tüm kurumlar koordineli bir şekilde süreci yürütüyor." şeklinde konuştu.