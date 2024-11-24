Bakan Tunç'dan Rojin Kabaiş açıklaması! Ölüm sebebi ortaya çıkacaktır
27 Eylül tarihinde Van'da kaybolan, 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in cesedi Van Gölü kenarında bulunmuş ve bu durum tüm Türkiye'de gündem olmuştu. Rojin'in otopsi raporunun çıkmasıyla birlikte baba Nizamettin Kabaiş, "suda boğulma" gibi ibarenin olmadığını söylemişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Üniversite eğitimi için gittiği Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in otopsi raporunda "suda boğulma" gibi ibarenin olmadığı iddia edildi.
İddianın sahibi baba Nizamettin Kabaiş, itiraz ettiklerini ve raporun tekrardan başsavcılığa gönderildiğini dile getirmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
"ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKACAK"
Bakan Tunç, "Rojin kızımızın vefatı bizi derinden yaraladı. Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Çok acı bir olay. Olayda bir cinayet ihtimali varsa bunu ortaya çıkaracak olan yargı makamlarıdır. Araştırmalar sürecinde ölüm sebebi mutlaka ortaya çıkacaktır. Şu an ilk etapta boğulma şekline dair bilirkişi raporları söz konusu. Yargılama devam ediyor. Burada bir cinayet var mı? Arka planı araştırılıyor. Gidişatla ilgili tüm kurumlar koordineli bir şekilde süreci yürütüyor." şeklinde konuştu.