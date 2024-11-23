İstanbul’da fırtına hava trafiğini durdurdu: THY uçuşları iptal etti! 23 Kasım iptal edilen uçuşlar

Meteoroloji tarafından açıklanan şiddetli fırtına uyarıları sonrası, sabah saatlerinden itibaren etkili olan hava koşulları İstanbul'un hava trafiğinde ciddi aksamalar yaşanmasına neden oldu. Özellikle İstanbul Havalimanı çevresinde etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı uçakların iniş sırasında tur atmasına veya pisti pas geçmesine yol açtı.

THY Uçuşlar İptal (AA)

Uçuş Seferleri İptal mi?

Hava durumu kaynaklı bu aksaklıkların ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların %10'unun iptal edildiği açıklandı. Yetkililer, uçuşu olan yolculara son durumu havayolu firmalarının resmi internet sitelerinden veya çağrı merkezlerinden kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

THY Duyuru

THY'den Açıklama: 38 Sefer İptal Edildi

Türk Hava Yolları, 23 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. İptaller, hem yurt içi hem de yurt dışı seferleri kapsıyor. Yolcular, uçuş durumlarını THY'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kontrol edebiliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) kararı doğrultusunda kapasitenin düşürüldüğünü belirtti. Açıklamada, 23 Kasım saat 15:00'e kadar planlanan uçuşların %10'u iptal edildiği bilgisi yer alıyor.

İptal Edilen Uçuşlar Nasıl Sorgulanır?

Türk Hava Yolları, uçuş iptalleriyle ilgili detayları öğrenmek isteyen yolcular için https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ adresi üzerinden sorgulamaya yapabileceklerini belirtti.