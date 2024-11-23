2024 MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI | 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Atama sonucu sorgulama
Öğretmen adaylarının gözleri sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına çevrildi! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçlarını açıklamak için geri sayıma geçti. Bugün (23 Kasım) MEB tarafından atama sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları için tarih ve saat bilgisi araştırılıyor. İşte atama süreci ve sonuç ekranıyla ilgili tüm detaylar!
Adaylar, 20 Kasım'a kadar tercihlerini elektronik ortamda yaparak süreci tamamladı. Mülakatta 60 ve üzeri puan alan öğretmen adayları, tercihlerini kendi öncelik sırasına göre oluşturdu. Şimdi ise gözler, atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama süreci ile ilgili sorgulamalar gündemde yerini alıyor. Öğretmen adayları, atama sonuçlarını merak ediyor.
Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Bugün Açıklanacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçlarının 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. Sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçlarının saat 18.00 itibariyle açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, e-devlet üzerinden erişime açılacak.
Atamalar Nasıl Yapılacak?
Atamalar, adayların KPSS puanı ve sözlü sınav puanlarının %50'si alınarak oluşturulan başarı sırasına göre yapılacak. Atamalarda diploma tarihine göre önce mezun olana, mezuniyet tarihi aynı olanlar arasında ise yaşça büyük olanlara öncelik verilecek. Adayların ataması bilgisayar kurası ile belirlenecek.
Sonuçlar Nerede Açıklanacak?
Sonuçlar açıklandığında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve e-devlet üzerinden erişime sunulacak. Adaylar, tercih ettikleri okullar arasında istedikleri öncelik sırasına göre yerleştirilecek. Ataması yapılanlara, başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına kısa mesaj yolu ile bilgilendirme yapılacak.