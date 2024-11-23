2024 MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI | 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Atama sonucu sorgulama

Adaylar, 20 Kasım'a kadar tercihlerini elektronik ortamda yaparak süreci tamamladı. Mülakatta 60 ve üzeri puan alan öğretmen adayları, tercihlerini kendi öncelik sırasına göre oluşturdu. Şimdi ise gözler, atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama süreci ile ilgili sorgulamalar gündemde yerini alıyor. Öğretmen adayları, atama sonuçlarını merak ediyor.

Öğretmen Atama Sonuçları (AA)

Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Bugün Açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçlarının 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. Sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçlarının saat 18.00 itibariyle açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, e-devlet üzerinden erişime açılacak.

Öğretmen Atama Sonuçları (AA)

Atamalar Nasıl Yapılacak?

Atamalar, adayların KPSS puanı ve sözlü sınav puanlarının %50'si alınarak oluşturulan başarı sırasına göre yapılacak. Atamalarda diploma tarihine göre önce mezun olana, mezuniyet tarihi aynı olanlar arasında ise yaşça büyük olanlara öncelik verilecek. Adayların ataması bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Öğretmen Atama Sonuçları (AA)

Sonuçlar Nerede Açıklanacak?

Sonuçlar açıklandığında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve e-devlet üzerinden erişime sunulacak. Adaylar, tercih ettikleri okullar arasında istedikleri öncelik sırasına göre yerleştirilecek. Ataması yapılanlara, başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına kısa mesaj yolu ile bilgilendirme yapılacak.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.