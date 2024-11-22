YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024-YDS/2 sonuçları açıklandı! YDS sonucu nereden öğrenilir?
3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunuldu. Kasım ayının başında gerçekleşen sınavın ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. Beklenen duyuru sonunda yayımlandı. YDS sonucu nereden öğrenilir sorusu gündemde yerini aldı. İşte YDS sonuçları sorgulama ekranı…
2024-YDS/2 sınavı için başvurular, 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlanmış ve sınav 3 Kasım'da gerçekleştirilmişti. ÖSYM'nin sınav takvimine uygun olarak sonuçlar bugün açıklandı. YDS/2 sonuçları 22 Kasım Cuma günü saat 10.30 itibariyle duyuruldu.
YDS Sonuçları Nereden Öğrenilir?
YDS/2 sınav sonuçlarına ulaşmak için adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme erişim sağlayabilir. Mobil cihazlardan da kolaylıkla sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.
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