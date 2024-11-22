YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024-YDS/2 sonuçları açıklandı! YDS sonucu nereden öğrenilir?

2024-YDS/2 sınavı için başvurular, 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlanmış ve sınav 3 Kasım'da gerçekleştirilmişti. ÖSYM'nin sınav takvimine uygun olarak sonuçlar bugün açıklandı. YDS/2 sonuçları 22 Kasım Cuma günü saat 10.30 itibariyle duyuruldu.

YDS Sonuçları Nereden Öğrenilir?

YDS/2 sınav sonuçlarına ulaşmak için adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme erişim sağlayabilir. Mobil cihazlardan da kolaylıkla sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.

YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.