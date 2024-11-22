22 Kasım hava durumu: Hafta sonuna dikkat, sıcaklık 10-15 derece düşecek | İstanbul’da şiddetli lodos ve kar alarmı

Meteoroloji'den gelen son verilere göre, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırıyor. Mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar, özellikle Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kendini hissettirecek. Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis gibi illerde yoğun yağış beklenirken, İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı görülebilir.

Hava Durumu (AA)

Marmara ve Ege'de Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in batı ve orta kesimlerinde yağışların etkili olacağını duyurdu. Kıyı Ege ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde ise gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Hava Durumu (AA)

İstanbul'da Şiddetli Lodos ve Kar Alarmı

Hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, sıcaklıkları hızla düşürecek. İstanbul'da bu akşamdan itibaren etkisini gösterecek olan hava, önce lodos ardından şiddetli yağış ve olası kar geçişleri ile kenti etkisi altına alacak. Trakya'dan başlayarak etkisini gösterecek soğuk hava dalgası, İstanbul'da sıcaklıkları 10 ila 12 derece birden aşağıya çekecek. Cumartesi akşamı ise İstanbul'un yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor. Aynı şekilde Kocaeli ve Sakarya gibi çevre illerde de benzer bir hava durumu bekleniyor.

Saat 19.00'dan Sonra Dikkat!

Meteorolojik tahminlere göre, İstanbul'da lodos bu akşam saat 19.00 itibariyle etkili olmaya başlayacak. Fırtınanın gece yarısından itibaren şiddetini artırması bekleniyor. İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına, hem deniz hem kara hem de hava ulaşımında aksamalar yaratabilir.

İstanbul Valiliği Uyardı

İstanbul Valiliği Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra şehrin yüksek kesimlerinde beklenen karla karışık yağmur yağışına karşı vatandaşları uyardı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Valiliği Uyarı

"Meteoroloji'ye göre;

Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; Cumartesi günü İstanbul'da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.

Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 °C'ye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 °C'ye kadar düşmesi beklenmektedir."

İstanbul Hava Durumu Uyarı

Kar Anadolu'ya İlerliyor

Soğuk hava dalgası ve kısa süreli kar sadece Marmara ve Ege ile sınırlı kalmayacak. Cumartesi akşamı itibarıyla Ankara, Bolu, Konya ve Eskişehir gibi iç bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Pazar günü ise kar, doğu illerine kadar yayılacak.

Türkiye Geneli Hava Durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın; öğleden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatıdan (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 20°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu