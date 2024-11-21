21 Kasım 2024, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 11 tutuklama

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 11 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 13:10
ABONE OL
Gaziantep’te göçmen kaçakçılığına 11 tutuklama

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde yurda kaçak yollarla getirdikleri göçmenleri farklı illere taşıyan organizatörlere yönelik operasyon düzenledi.

Göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen Z.E., A.K., Y.K., T.Ö., H.E.A., T.K., A.G., H.E., A.E., T.E. ve F.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Öte yandan tutuklanan şüphelilerin göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlara el konuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör