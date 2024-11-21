Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 11 tutuklama
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde yurda kaçak yollarla getirdikleri göçmenleri farklı illere taşıyan organizatörlere yönelik operasyon düzenledi.
Göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen Z.E., A.K., Y.K., T.Ö., H.E.A., T.K., A.G., H.E., A.E., T.E. ve F.E. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Öte yandan tutuklanan şüphelilerin göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlara el konuldu.