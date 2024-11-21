Bakan Tunç’tan Meclis’teki gerginlikle ilgili flaş açıklama: Yaşananları kabul etmek mümkün değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dün (20 Kasım) Meclis'te yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yapan Tunç, "İçişleri bakanımıza sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil." dedi. Ünlülerin de dahil olduğu yasadışı bahis soruşmasına da değinen Bakan Tunç, "Kim kanunu ihlal eden bir durum içindeyse sıfatına bakılmaksızın yargı gerekçi soruşturmaları yapar, suçu varsa gerekli cezaları çekerler." cevabını verdi.

MECLİS'TE YAŞANAN PROVOKASYON

Dün Meclis'te CHP'li vekillerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı engellemeye çalışarak provokasyon yapmasıyla ilgili açıklama yapan Bakan Tunç, "Dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri bakanımıza sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil. Milletimiz bu tür hareketlerden rahatsız olur ve yeri geldiğinde cevap verir. Her söyleyeceği bir şey varsa özgürce söyleyebilir. Bu şekilde engellemelerle, toplantı için saatinde orada olan bakanımızı engellemeye çalışmak, ona fiili saldırıda bulunmak demokraside olan şeyler değil. Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz." dedi.

YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

Yasadışı bahis soruşturmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Tunç, "Yasadışı bahir ve kumar ülkemizin önemli bir problemi. Yargıya intikal eden çok sayıda soruşturma söz konusu. Bu konuda kanunumuz var. Gençlerimizi ve çocuklarımıız korumamız lazım. Dolayısıyla buradaki caydırıcılığı sağlamamız lazım. Hangi soruşturma ne aşamada tek tek aktaramayız tabi. Kim kanunu ihlal eden bir durum içindeyse sıfatına bakılmaksızın yargı gerekçi soruşturmaları yapar, suçu varsa gerekli cezaları çekerler." cevabını verdi.

MHP'Lİ 3 MİLLETVEKİLİ İSTİFASI

MHP'den 3 vekilin istifasının yürütülen bir soruşturmaya dayandığı iddiasıyla ilgili de konuşan Bakan, "Yargımıza intikal etmiş adli soruşturma söz konusu değil." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SİYASİ YASAK DAVASI

Bakan Tunç, Kılıçdaroğlu'na açılan dava ile ilgili de konuşurken; "Dokunulmazlık ortadan kalktıktan sonra hakkında yönetilen soruşturmalar ve kovuşturmalar tekrardan gündeme gelmiştir. Siyaset karalama değildir. Yapıcı siyaset yaparsanız milletten takdir toplarsınız. Soruşturmaları farklı yerlere çekmek son derece yanlış. Bu soruşturmaları bu kovuşturmaları bahane eden Kılıçdaroğlu yine hakaretlerine devam ediyor. Milletimiz karalama siyasetine hayır diyor. Siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiştir. Siyasetçilerimiz yapıcı siyaset yaptığında kazançlı çıkacaklarını ifade ediyoruz. Kılıçdaroğlu hakkında devam eden 9 dava ve 5 soruşturma var. Dokumnulmaz nedeniyle bugüne kadar dosyalar var. O dosyalarda suç unsuru olup olmadğını değerlendirecek olan bağımsız yargıdır." dedi.

NASUH MAHRUKİ'NİN TUTUKLANMASI

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin paylaşımları nedeniyle tutuklanması ile ilgili soruya da yanıt veren Bakan Tunç, "Sosyal medya paylaşımları nedeniyle zaman zaman adli soruşturmaların yapıldığını görüyoruz. Gerçek hayatta bir hareket bir beyan suç teşkil ediyorsa, sosyal medya yoluyla yazılı ya da görsel basınla paylaşılması da suç teşkil eder. Dolayısıyla yargımızda sosyal medya paylaşımlarında bir suç unsuru görürse soruşturma başlatıyor. Tabi burada bizim bu paylaşımların suç teşkil edip etmediğini değerlendirecek olanlar yargı mensupları. Yargı, paylaşımlarında suç unsuru gördü. Hukuk devletinde yargı sürecine saygı gösterilmeli." ifadelerini kullandı.