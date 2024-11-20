Zehir tacirlerine geçit yok! 10 ayda 41 bin operasyonda 29 bin kişi tutuklandı

Beyaz zehir uyuşturucu ve türevlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından titiz çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Hemen hemen her gün düzenlenen operasyonlar ile zehir tacirlerine darbe vuruluyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yılki uyuşturucu operasyonlarına ilişkin detaylı açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 2024 yılının ilk 10 ayında 41 bin 296 operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, uyuşturucu imal ve ticaretinden gözaltına alınan 66 bin 39 şüpheliden 29 bin 199'unun tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından paylaştığı tablo | Ekran Görüntüsü: A Haber

10 AYDA 29 BİN KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı Bütçe sunumunu paylaşarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Uyuşturucu ile mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir!Türkiye Yüzyılı'da hem uyuşturucunun arzıyla hem de uyuşturucuya olan taleple mücadele ediyoruz.

Bu kapsamda, 2024 yılının ilk 10 ayında, 41 bin 296 operasyon yapıldı. Uyuşturucu imal ve ticaretinden 66 bin 39 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 29 bin 199'u tutuklandı. 12 bin 729 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. 31 tonu esrar, 25 tonu metamfetamin olmak üzere toplam 81 ton uyuşturucu madde yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından paylaştığı tablo | Ekran Görüntüsü: A Haber

60 milyon adet uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle, 112 milyon kenevir kökü ele geçirildi. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz.. Evlatlarımızın yarınlarını karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.