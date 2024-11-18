Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve pala ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, K.S. ve N.K'nin içerisinde olduğu otomobili Topakkaya yol kontrol noktasında durdurdu.
Yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve pala ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.