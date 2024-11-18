Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu? 18 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'den ayrıldı. Bu gelişme, kabine toplantısının ertelenmesine yol açtı. Resmi bir açıklama yapılmazken, toplantının önümüzdeki haftaya kalması bekleniyor.

G20 Zirvesi Nedeniyle Toplantı Ertelendi

Başkan Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen ve 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'den ayrıldı. Bu durum, Kabine Toplantısı'nın planlanan tarihten ileri bir zamana ertelenme ihtimalini gündeme getirdi.

Asgari Ücret ve Maaş Zammı Gündemde

2025 yılı için belirlenmesi beklenen asgari ücret ve memur ile emekli maaş zammı, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Çalışmaların Kabine Toplantısı'nda ele alınması yönünde beklentiler sürerken, enflasyonla mücadele kapsamında ekonomiye dair atılacak adımlar da yakından takip ediliyor.

Son Kabine Toplantısında Alınan Kararlar

Başkan Erdoğan'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Çankaya Köşkü'nde başkanlık ettiği son Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomi politikaları masaya yatırılmıştı. Toplantı sonrası Erdoğan, "Milletimizin emanetine sahip çıkarak ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin geçmişte karşı karşıya kaldığı zorlukları ve elde edilen başarıları değerlendirmişti.