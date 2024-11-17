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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 21:07
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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 682 gram skunk ele geçirilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 3 şüphelinin üzerlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada 1 kilo 682 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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