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Batman'da terör operasyonu: 26 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2024 14:46
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Batman’da terör operasyonu: 26 gözaltı

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında sokak olaylarına karıştığı belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınmasının ardından, kentte yasağa rağmen izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşlarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında sokak olaylarına karıştığı belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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