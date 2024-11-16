16 Kasım 2024, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümüne ilişkin paylaşım

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 14:20
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sezai Karakoç’un vefat yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan Diriliş Şairimiz Sezai Karakoç'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör