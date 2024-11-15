15 Kasım 2024, Cuma
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Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2024 06:09
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Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanlığı, TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısının bugün Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştireceğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının liman ziyaretinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısı , 15 Kasım'DA Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Türk savaş gemileri 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.

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