Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının liman ziyaretinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısı , 15 Kasım'DA Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Türk savaş gemileri 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.