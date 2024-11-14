Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den CHP’lileri susturan konser yanıtı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

KONSER GERGİNLİĞİ

CHP'li milletvekilleri, toplantı öncesinde, getirdikleri kumanyaları göstererek, Milli Eğitim Bakanlığının okullarda öğrencilere kumanya dağıtamadığını söyledi.

Bunun üzerine AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Komisyon salonuna girdiğinde de tartışma devam etti.

CHP'li milletvekilleri, Bakan Tekin'e kumanyaları göstererek, "Okullarda dağıtmadığınız kumanyalar, bakmak isterseniz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin ise "CHP'li belediyeler de konserlere ayırdıkları paraları getirsin..." karşılığını verdi.

Milli Eğitim Bakanı ve CHP’liler arasında gerginlik yaşandı (Ekran görüntüsü)

"KOKUYOR İZMİR! İZMİR KÖRFEZİ'Nİ TEMİZLEYİN"

AK Parti milletvekilleri de "Önce İzmir Körfezi'ni temizleyin. Kokuyor İzmir." şeklinde tepki gösterdi.

Komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK); Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ve 2023 yılı kesin hesapları ile Bakanlık, YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin Sayıştay raporları görüşülecek.

BAKAN TEKİN'İN YANITI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in CHP'li milletvekillerine verdiği yanıt sosyal medyaya damga vurdu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Laf ağzında, paket elinde kalmış

SGK'ya olan borçlarını da ödesinler.!!!