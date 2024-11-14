İngiltere Savunma Bakanı Healey’den TUSAŞ’a ziyaret

Resmi ziyareti kapsamında Ankara'da bulunan Healey, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyetle TUSAŞ'a ziyarette bulundu. Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da yer aldı. Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Healey'in Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyetle TUSAŞ'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Healey'in TUSAŞ şehitlerinin anısına taziye defterini imzaladığını aktaran Görgün, şunları kaydetti: "Bu vesileyle menfur saldırıda hayatını kaybeden TUSAŞ şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ziyaret vesilesiyle TUSAŞ'ımızın savunma sanayisi alanındaki başarılarından bahsettik. Sayın Bakan'a milli muharip uçağımız KAAN'ımızı, jet eğitim uçağımız HÜRJET'imizi, AKSUNGUR, ANKA ve ANKA III'ümüzü yerinde gösterme imkanı bulduk. Ziyaretleri ve taziyeleri için Sayın Bakan'a teşekkür ediyoruz."