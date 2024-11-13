Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde şüpheli S.B.'nin ikametgahına operasyon düzenledi.
Operasyonda; 2,20 gram Metanfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5,29 gram kubar esrar ve 43 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.