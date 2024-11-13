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Aydın’da düzensiz göçmen operasyonu: 5 kişi kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 09:54
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Aydın’da düzensiz göçmen operasyonu: 5 kişi kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde sürüklenen beş düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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