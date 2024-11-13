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Çankırı'da hırsızlık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 12:29
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Çankırı’da hırsızlık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerin evleri ve evlerinin eklentilerinde yapılan aramada, hırsızlığa konu suç aletleri ile çalınan malzeme ele geçirildi.

Çankırı'da ve çevre illerde yaşanan toplam 9 hırsızlık olayının ardından Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.D. (26), A.A. (55) ve E.A. (32) yakalandı.

Şüphelilerin evleri ve evlerinin eklentilerinde yapılan aramada, hırsızlığa konu suç aletleri ile çalınan malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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