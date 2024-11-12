Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada, S.Ç'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.