2024 Kasım MEB Öğretmen seminerleri başladı mı, saat kaçta, seminerler online mı? MEB ÖBA GİRİŞ EKRANI

MEB, öğretmen seminerlerinin 11 Kasım'da başladığını ve katılımcı öğretmenlerin ÖBA platformu üzerinden seminerlere erişebileceğini duyurdu. Çevrim içi düzenlenen seminerler, öğretmenlerin yoğun iş temposu içinde daha esnek bir katılım yapmalarını sağlıyor. 2024 Kasım ara tatil döneminde gerçekleşen bu seminerler, 11-15 Kasım tarihleri arasında çevrim içi olarak Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden yürütülüyor.

MEB Öğretmen Seminerleri (A Haber Foto Arşiv)

MEB Öğretmen Seminerleri

MEB tarafından yapılan açıklamada seminerlerle ilgili şu ifadeler yer aldı:

"11-15 Kasım 2024 Mesleki Çalışma Programı Kapsamında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Yüz Yüze Merkezi/Mahalli Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Katılmayan Öğretmenlerin Tamamlamaları Gereken Hizmet İçi Eğitim Faaliyetidir.

Eğitimlerin 17 Kasım 2024 Pazar günü saat 23 :59'a kadar tamamlanması gerekmektedir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları " konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir."

MEB Öğretmen Seminerleri (A Haber Foto Arşiv)

ÖBA Giriş Ekranı ve Katılım Bilgileri

Öğretmen seminerleri, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. 11 Kasım'da başlayan seminerler, 15 Kasım'da sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin belirlenen eğitim videolarını 17 Kasım saat 23:59'a kadar tamamlamaları gerektiğini belirtiliyor.

MEB Öğretmen Seminerleri (A Haber Foto Arşiv)

ÖBA Giriş Ekranı için tıklayınız: https://www.oba.gov.tr/