12 Kasım Türkiye geneli hava durumu: İstanbul, Ankara, Samsun ve Afyonkarahisar tahmin hava durumu

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde, özellikle Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların yağışlarla birlikte yolların kayganlaşmasına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan mevsim geçişleriyle birlikte Samsun, Afyonkarahisar, İstanbul ve Ankara'da hava durumunda dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Meteoroloji tahminlerine göre hafta boyunca bazı bölgelerde yağış ve sıcaklık düşüşleri gözlenecek. İşte güncel hava durumu ve hafta içi hava tahminleri…

12 Kasım Hava Durumu (A Haber Foto Arşiv)

İstanbul'a Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul'da sağanak yağmurların gün boyunca etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 18°C'ye ulaşacak ve gün boyunca yoğun bulutlu hava hakim olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde özellikle perşembe günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, cuma ve cumartesi günleri 10°C civarına kadar düşecek, bu nedenle İstanbul genelinde soğuk ve yağışlı bir hafta yaşanacak.

12 Kasım Hava Durumu (A Haber Foto Arşiv)

Ankara'da Puslu ve Parçalı Bulutlu Hava Hakim

Başkent Ankara'da hafta puslu ve parçalı bulutlu başlıyor. Sabah saatlerinde etkili olan pus, öğleden sonra yerini 17°C sıcaklık ile parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Özellikle sabah saatlerinde görülebilecek pus ve yer yer sisin sürücüler için görüş mesafesini düşürebileceği belirtiliyor. Perşembe günü parçalı bulutlu hava yerini sağanak yağışa bırakırken, sıcaklık 18°C'ye kadar çıkacak. Cuma ve cumartesi günü ise yağışların daha da yoğunlaşması ve sıcaklıkların 7°C civarına kadar düşmesi öngörülüyor.

12 Kasım Hava Durumu (A Haber Foto Arşiv)

Samsun Hafif Yağmurlu ve Parçalı Bulutlu

Samsun'da bugün hafif yağmurlu bir hava etkili olurken, hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19°C'ye ulaşması bekleniyor. Gün boyunca nem oranı yüksek, yüzde 78-87 seviyelerinde seyredecek. Hafif yağmurun etkisini azalttığı akşam saatlerinde ise sıcaklık 13°C'ye kadar düşecek. Hafta boyunca parçalı bulutlu ve yer yer az bulutlu hava hakim olacak. Cuma ve cumartesi günü ise bölge genelinde yağmur bekleniyor.

Afyonkarahisar'da Soğuk ve Puslu Hava Etkili

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde yoğun sis ve pus hakimken, sıcaklık 9°C'ye kadar düşecek. Gün içinde sıcaklığın 16°C'ye kadar çıkacağı tahmin edilse de, akşam saatlerinde tekrar düşüşe geçmesi bekleniyor. Rüzgarın hafif esmesiyle birlikte özellikle perşembe günü çok bulutlu bir hava görülecek. Cuma ve cumartesi ise sağanak yağışın etkili olması, bölge genelinde sıcaklıkların 3°C civarına kadar düşmesi bekleniyor.

12 Kasım Hava Durumu (Meteoroloji)

Türkiye Geneli Hava Durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı bulutlu