12 Kasım Türkiye geneli hava durumu: İstanbul, Ankara, Samsun ve Afyonkarahisar tahmin hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak hava durumu tahminlerini paylaştı. Özellikle İstanbul’da bugün ve hafta boyunca aralıklarla sağanak yağışın etkili olacağı belirtiliyor. İstanbul’da sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak azalırken, bu düşüş Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında da hissedilecek.
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde, özellikle Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların yağışlarla birlikte yolların kayganlaşmasına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.
Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan mevsim geçişleriyle birlikte Samsun, Afyonkarahisar, İstanbul ve Ankara'da hava durumunda dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Meteoroloji tahminlerine göre hafta boyunca bazı bölgelerde yağış ve sıcaklık düşüşleri gözlenecek. İşte güncel hava durumu ve hafta içi hava tahminleri…
İstanbul'a Sağanak Yağış Uyarısı
İstanbul'da sağanak yağmurların gün boyunca etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 18°C'ye ulaşacak ve gün boyunca yoğun bulutlu hava hakim olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde özellikle perşembe günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, cuma ve cumartesi günleri 10°C civarına kadar düşecek, bu nedenle İstanbul genelinde soğuk ve yağışlı bir hafta yaşanacak.
Ankara'da Puslu ve Parçalı Bulutlu Hava Hakim
Başkent Ankara'da hafta puslu ve parçalı bulutlu başlıyor. Sabah saatlerinde etkili olan pus, öğleden sonra yerini 17°C sıcaklık ile parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Özellikle sabah saatlerinde görülebilecek pus ve yer yer sisin sürücüler için görüş mesafesini düşürebileceği belirtiliyor. Perşembe günü parçalı bulutlu hava yerini sağanak yağışa bırakırken, sıcaklık 18°C'ye kadar çıkacak. Cuma ve cumartesi günü ise yağışların daha da yoğunlaşması ve sıcaklıkların 7°C civarına kadar düşmesi öngörülüyor.
Samsun Hafif Yağmurlu ve Parçalı Bulutlu
Samsun'da bugün hafif yağmurlu bir hava etkili olurken, hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19°C'ye ulaşması bekleniyor. Gün boyunca nem oranı yüksek, yüzde 78-87 seviyelerinde seyredecek. Hafif yağmurun etkisini azalttığı akşam saatlerinde ise sıcaklık 13°C'ye kadar düşecek. Hafta boyunca parçalı bulutlu ve yer yer az bulutlu hava hakim olacak. Cuma ve cumartesi günü ise bölge genelinde yağmur bekleniyor.
Afyonkarahisar'da Soğuk ve Puslu Hava Etkili
Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde yoğun sis ve pus hakimken, sıcaklık 9°C'ye kadar düşecek. Gün içinde sıcaklığın 16°C'ye kadar çıkacağı tahmin edilse de, akşam saatlerinde tekrar düşüşe geçmesi bekleniyor. Rüzgarın hafif esmesiyle birlikte özellikle perşembe günü çok bulutlu bir hava görülecek. Cuma ve cumartesi ise sağanak yağışın etkili olması, bölge genelinde sıcaklıkların 3°C civarına kadar düşmesi bekleniyor.
Türkiye Geneli Hava Durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı bulutlu