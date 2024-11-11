Batman’da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, merkez Oymataş köyü Ünlüce Mezrası'nda hayvancılık yapan 2 yetiştiricinin çalınan toplamda 54 küçükbaş hayvanının bulunması için çalışma başlatıldı.

Çalışmada, küçükbaş hayvanların bir ahırda saklandığı tespit edildi. Ahırda yapılan aramalarda çalınan koyunlar bulunurken, olayla ilgili V.K. ve L.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bulunan küçükbaş hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.