SPK'ya yeni atamalar! Karar Resmi Gazete'de
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) İkinci Başkanlığına ve üyeliklerine ilişkin atamalar yapıldı.Buna göre SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) İkinci Başkanlığına ve üyeliklerine ilişkin atamalar yapıldı.
Buna göre Sermaye Piyasası Kurulu; İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, Üyeliğine Mutlu Akın, Üyeliğine Elif Gülşah Gürlek, atandı.
Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.