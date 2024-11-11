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SPK'ya yeni atamalar! Karar Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 00:14 Güncelleme: 11.11.2024 01:07
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SPK’ya yeni atamalar! Karar Resmi Gazete’de

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) İkinci Başkanlığına ve üyeliklerine ilişkin atamalar yapıldı.Buna göre SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) İkinci Başkanlığına ve üyeliklerine ilişkin atamalar yapıldı.

Buna göre Sermaye Piyasası Kurulu; İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, Üyeliğine Mutlu Akın, Üyeliğine Elif Gülşah Gürlek, atandı.

11 Kasım 2024 Tarihli ve 32719 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı | Görüntü-A Haber11 Kasım 2024 Tarihli ve 32719 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı | Görüntü-A Haber

Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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