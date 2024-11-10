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Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı: Dikkat çeken Libya sohbeti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 21:56 Güncelleme: 10.11.2024 22:15
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Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını yaptı: Dikkat çeken Libya sohbeti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. Açılışta köşkteki, Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Başkan Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve öteki ilgililer tarafından karşılandı. Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı | Görüntü-AABaşkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı | Görüntü-AA

"LİBYA'YA NİYE GİDİYORSUNUZ DİYORLAR"

Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.

Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya." ifadesini kullandı. Erdoğan, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk'e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı | Görüntü-AABaşkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı | Görüntü-AA

Başkan Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonunda da incelemede bulundu. Erdoğan, burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan'a, açılışta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

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