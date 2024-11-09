Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröre darbe! 13 hain öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan paylaşımda, "Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.