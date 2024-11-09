Çay ilaçlı, peynir sahte! Kaşar yerine bakın ne yedirmişler?

Bakanlık tarafından yapılan güncellemeye göre, bozulmuş veya sağlığı tehlikeye atacak şekilde değiştirilmiş ürünlerin sayısı 132'ye, taklit-tağşiş yapılan ürün sayısı ise 737'ye yükseldi. Listenin detaylarına bakıldığında özellikle bitkisel yağ, et ürünleri ve süt ürünlerinde sahtecilik vakalarının arttığı görülüyor.

Tereyağı, kaymak, kaşar peyniri ve tost peynirinde düşük yağ oranları ve zeytinyağına kanola veya soya gibi tohum yağlarının karıştırılması ortaya çıktı. Ayrıca yoğurtta jelatin eklenmesi, et ürünlerine farklı hayvan türlerinden sakatatların katılması ve bazı ürünlerde ilaç kalıntıları ve etken maddelerin bulunması listede yer alıyor. Bu tür sahtecilik vakalarına karşı daha etkin bir denetim mekanizmasının yürütülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine erişmek için tıklayınız.