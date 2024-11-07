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Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 12:36
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Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mersin, Antalya ve Mardin'de yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Adreslerde çok sayıda dijital materyal, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, banka kartı ile 40 uyuşturucu hap, 17 cep telefonu, 208 bin 520 lira, 14 bin 600 dolar ve 150 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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