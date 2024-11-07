DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında yasal işlem başlatıldı

DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yeni görevlendirmeler yapılırken doğu illerinde bölücüler sokaklara inerken polise taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi.

Bazı bölücüler Batman'da polise taş ve fiziki saldırıda bulundu (DHA)

8 İLDE 140 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayların büyümesiyle çok sayıda kişi gözaltına alınırken Emniyet Genel Müdürlüğü, Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşı yaralayan 140 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır.



Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır.

EGM'den yapılan açıklama (X)

Kıymetli Vatandaşlarımız;



Provokasyonlara gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir!



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İçişleri Bakanlığının paylaşımı (X)

DEM'Lİ BAKIRHAN VE TUNÇ'A SORUŞTURMA

İçişleri Bakanlığı, belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili açıklamaları nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak Siirt Milletvekili ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 4 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un 4 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.