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3 ilde 'sahte rapor' skandalı! 2'si doktor 8 kişi tutuklandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 04:03
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3 ilde ’sahte rapor’ skandalı! 2’si doktor 8 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de 300'e yakın sahte raporla 2,5 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen 18 şüpheliden 2'si doktor 8 kişi tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan Firari doktor D.E.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sahte sağlık raporu düzenlendiğini belirledi.

Yüksek İhtisas Hastanesi arşivYüksek İhtisas Hastanesi arşiv

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hastaneye düzenlenen operasyonda sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Genişletilen soruşturma kapsamında ekipler, Ankara ve İstanbul'da 1'i doktor 6 şüpheliyi daha yakaladı.

18 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan doktorlar Y.B, O.S. ve M.H.A. ile O.A, U.D, M.A, S.K, G.C, E.Y, O.C, H.M, F.A, F.G.A, S.B, M.G, U.T, S.D. ve B.G., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, hazırladıkları 300'e yakın sahte raporla 2,5 milyon liraya dolayında haksız gelir sağladıkları tespit edildi.

2'Sİ DOKTOR 8 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. İfadelerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden doktorlar M.H.A. ve Y.B. ile O.A., O.C., S.B., B.G., G.C. ve M.G. 'rüşvet almak' suçundan tutuklanırken, 1'i doktor 10 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

EKİPLER FİRARİ DOKTORUN PEŞİNDE

Soruşturma devam ederken firari Dr. E.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Sahte rapor skandalı! 2si doktor 11 kişi gözaltındaSahte rapor skandalı! 2si doktor 11 kişi gözaltında
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