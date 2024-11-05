05 Kasım 2024, Salı
Haberler Gündem Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak yurt yerleştirme oranını açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2024 11:56
ABONE OL
Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak yurt yerleştirme oranını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2024-2025 eğitim döneminde yurt yerleştirme oranının yüzde 97 olduğunu duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yurtlar için başvuran öğrencilerin %97'sinin yerleştirildiğini açıkladı. Bu oran, Bakanlığın yurt hizmetleri alanında gösterdiği etkinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak yaptığı açıklamada, "2024-2025 eğitim öğretim döneminde Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini yurtlarımıza yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör