ABD Başkan adayı Kamala Harris kimdir? Kamala Harris kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu, kökeni neresi?

Kamala Devi Harris, 20 Ekim 1964'te Kaliforniya'nın Oakland kentinde doğdu. Annesi Hindistan kökenli bir biyolog, babası ise Jamaika kökenli bir ekonomi profesörüdür. Kamala Harris, ABD'nin en saygın eğitim kurumlarından olan Howard Üniversitesi, ardından Kaliforniya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Hukuk kariyerine Alameda County Bölge Savcılığı'nda başladı ve 2003 yılında San Francisco Bölge Başsavcısı olarak seçildi. 2010 yılında Kaliforniya Başsavcısı seçilerek bu pozisyonda görev yapan ilk kadın ve ilk siyah Amerikalı oldu.

Kamala Harris'in Senatörlük ve Başkan Yardımcılığı Yolculuğu

2017 yılında Kaliforniya Senatörü olarak seçilen Harris, ABD Senatosu'nda görev yapan ikinci Afrikalı-Amerikalı kadın ve ilk Güney Asya kökenli Amerikalı oldu. Senato oturumlarında Trump yönetimi yetkililerine yönelttiği sivri sorularla ulusal çapta tanındı.

Joe Biden, Ağustos 2019'da başkanlık seçimleri öncesinde Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Kasım seçimlerinde Biden'ın kazanması ile Harris, ABD tarihinin ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asya kökenli başkan yardımcısı unvanını aldı.

Kamala Harris şu anda Demokrat Parti'den başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. 2024 başkanlık seçimlerini kazanması durumunda ise, ABD'nin ilk kadın başkanı unvanı alacak.