2024 Hakimlik ve Savcılık sınavı: Hakimlik sınav başvuru şartları neler, sınav ücreti ne kadar?

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı, ÖSYM tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl, adalet sistemine 1000 yeni hakim ve savcı yardımcısı kazandırılması hedefleniyor. Detaylı olarak; 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 50 idari yargı hakim yardımcısı alımı yapılacak.

Hakimlik ve Savcılık Sınavı (A Haber Foto Arşiv)

Başvuru Tarihleri ve Şartları

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavına katılmak isteyen adaylar, başvurularını 6-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapabilecekler. Başvurular, ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi (https://ais.osym.gov.tr) veya mobil uygulamalar aracılığıyla T.C. Kimlik numarası ve şifre kullanılarak yapılacak. Ayrıca, ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden de başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 20 Kasım 2024 olarak belirlendi.

Sınav Ücretleri ve Ödeme Bilgileri

Hakim ve savcılık sınavına katılacak adayların başvuru sürecini tamamlamaları için sınav ücretini ödemeleri gerekiyor. Ücretlendirme sınava girilecek sayıya göre değişiyor: Tek bir sınav için 750 TL, iki sınav için 1125 TL, üç sınav için ise 1500 TL olarak belirlendi.

Ödemeler, 6-14 Kasım 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin "Ödemeler" sayfası üzerinden kredi veya banka kartı ile yapılacak. Geç başvuruda bulunan adaylar için sınav ücreti ise farklılık gösterecek. Bir sınava katılan adaylar 1125 TL, iki sınava katılan adaylar 1678,50 TL, üç sınava katılan adaylar ise 2250 TL ödeme yapacak.

Hakimlik ve Savcılık Sınavı (AA)

2024 Hakimlik ve Savcılık Sınavı Başvuru Şartları

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre belirlenen başvuru kriterleri şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hakim yardımcılığı başvuruları için, 1 Ocak 2024 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir (01.01.1989 ve sonrası doğumlular başvurabilir).

Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcılığına başvuracak adayların ise, 1 Ocak 2024 itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir (01.01.1979 ve sonrası doğumlular başvurabilir).

Adli yargı ve idari yargı hakim ve savcı yardımcılığı için hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı hukuk fakültelerinden mezun olup Türkiye'deki denklik sınavlarını başarıyla tamamlamış olmak gerekiyor.

Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcılığına başvuracak adayların ise, en az üç yıl fiilen avukatlık yapmış olmaları şartı aranıyor.

Sınav Merkezleri

010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

067 ANKARA-YENİMAHALLE

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

420 KONYA

610 TRABZON

Sınav başvuruları hakkında daha fazla detay öğrenmek için:

https://pgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adl-yargi-h-kim-ve-savci-yardimciligi-idari-yargi-h-kim-yardimciligi-ve-avukatlik-mesleg05112024105601