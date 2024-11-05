2024 Hakimlik ve Savcılık sınavı: Hakimlik sınav başvuru şartları neler, sınav ücreti ne kadar?
Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı için belirlediği hakim ve savcı yardımcılığı sınavı tarihleri belli oldu! ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav ile 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak. Sınava ilişkin ilan ve detaylar Adalet Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki, sınav başvuruları ne zaman, başvuru şartlar neler? İşte başvuru hakkında merak edilenler…
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı, ÖSYM tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl, adalet sistemine 1000 yeni hakim ve savcı yardımcısı kazandırılması hedefleniyor. Detaylı olarak; 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 50 idari yargı hakim yardımcısı alımı yapılacak.
Başvuru Tarihleri ve Şartları
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavına katılmak isteyen adaylar, başvurularını 6-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapabilecekler. Başvurular, ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi (https://ais.osym.gov.tr) veya mobil uygulamalar aracılığıyla T.C. Kimlik numarası ve şifre kullanılarak yapılacak. Ayrıca, ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden de başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 20 Kasım 2024 olarak belirlendi.
Sınav Ücretleri ve Ödeme Bilgileri
Hakim ve savcılık sınavına katılacak adayların başvuru sürecini tamamlamaları için sınav ücretini ödemeleri gerekiyor. Ücretlendirme sınava girilecek sayıya göre değişiyor: Tek bir sınav için 750 TL, iki sınav için 1125 TL, üç sınav için ise 1500 TL olarak belirlendi.
Ödemeler, 6-14 Kasım 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin "Ödemeler" sayfası üzerinden kredi veya banka kartı ile yapılacak. Geç başvuruda bulunan adaylar için sınav ücreti ise farklılık gösterecek. Bir sınava katılan adaylar 1125 TL, iki sınava katılan adaylar 1678,50 TL, üç sınava katılan adaylar ise 2250 TL ödeme yapacak.
2024 Hakimlik ve Savcılık Sınavı Başvuru Şartları
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre belirlenen başvuru kriterleri şu şekilde sıralanıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hakim yardımcılığı başvuruları için, 1 Ocak 2024 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir (01.01.1989 ve sonrası doğumlular başvurabilir).
Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcılığına başvuracak adayların ise, 1 Ocak 2024 itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir (01.01.1979 ve sonrası doğumlular başvurabilir).
Adli yargı ve idari yargı hakim ve savcı yardımcılığı için hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı hukuk fakültelerinden mezun olup Türkiye'deki denklik sınavlarını başarıyla tamamlamış olmak gerekiyor.
Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcılığına başvuracak adayların ise, en az üç yıl fiilen avukatlık yapmış olmaları şartı aranıyor.
Sınav Merkezleri
010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
067 ANKARA-YENİMAHALLE
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
420 KONYA
610 TRABZON
Sınav başvuruları hakkında daha fazla detay öğrenmek için:
https://pgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adl-yargi-h-kim-ve-savci-yardimciligi-idari-yargi-h-kim-yardimciligi-ve-avukatlik-mesleg05112024105601