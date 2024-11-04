TUSAŞ saldırısı sonrası valilikten CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sert tepki!

İzmir Valiliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine saldırı düzenleyen teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in kardeşi M. Alçiçek'in, belediye iştiraki İZENERJİ şirketi bünyesinde çalışmasında herhangi bir sakınca olup olmadığına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesinden gönderilen yazıyı cevapladı.

"EN HAFİF DEYİMLE ABESLE İŞTİGALDİR"

Alınan bilgiye göre, Valilikten gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Belediyeniz ve bağlı şirketleriniz tarafından bugüne kadar yüzlerce insanın işine son verilmiş ve bu insanlar işten çıkartılmadan önce bir hukuki değerlendirme yapılarak, Valiliğimizden görüş (hukuken böyle bir görüş alınmasına gerek olmadığı malumunuzdur) istenmemiştir. İlgi yazılarınıza konu kişi, birçok insanımızı şehit eden, eli kanlı bir teröristin kardeşi olunca, vicdanı muhasebe yapılması ve Valiliğimizden hukuki görüş sorulması, en hafif deyimle abesle iştigaldir."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kişinin şehit edildiği TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olduğunu açıklamıştı.

İŞTEN DEĞİL İZNE ÇIKARILDI!

Terör örgütü üyesi Alçiçek'in Çiğli Belediyesinde güvenlik amiri olarak çalıştığı belirlenen ağabeyi Davut Alçiçek, 31 Ekim'de işten çıkarılmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZENERJİ bünyesinde şoför olarak görev yaptığı öğrenilen M. Alçiçek'in izne çıkarıldığını, çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığıyla ilgili Valiliğe yazı yazdıklarını açıklamıştı.