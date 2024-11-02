TUSAŞ’a saldıran kadın teröristle ilgili yeni detay! Ağabeyinin ardından kardeşi de belediye çalışanı çıktı

Geçtiğimiz günlerde (23 Ekim) TUSAŞ'ı hedef alan hain terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olmuştu. Türkiye'yi derinden sarsan olay sıcaklığını korurken PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek hakkında flaş bir detay daha ortaya çıktı.

TUSAŞ'a terör saldırısı (Foto: AA)



AĞABEYİ CHP'Lİ BELEDİYEDE GÜVENLİK AMİRİ ÇIKMIŞTI!

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerden İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi D.A.'nın, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı belirtildi.

Kadın teröristin Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olarak çalışan ağabeyi (Foto: DHA)

DİĞER KARDEŞİ DE BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI

Alçiçek'in diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.

"VALİLİK'E YAZI YAZDIK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Otogarı'nın açılış töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştiren teröristlerden birinin İZENERJİ A.Ş.'de çalışan kardeşi hakkında İzmir Valiliği'ne yazı yazdıklarını söyleyen Başkan Tugay, "Bu kişi uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başlamış. Bizim kendisine dair gördüğümüz hiçbir olumsuzluk yok. Ancak böylesine ciddi bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca biz arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.