Bakan Uraloğlu Iraklı mevkidaşı es-Sadavi ile görüştü!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağdat’ta Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu görüşmenin ardından sosyal medya hesabından “Kalkınma Yolu Projesi ile dünya ticaretine de yeni bir yol çizeceğiz” açıklamasını yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Irak'a geldi.
Uraloğlu başkent Bağdat'ta toplantı öncesinde Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile görüştü.
Bakan Uraloğlu görüşmenin ardından sosyal medya hesabından "Kalkınma Yolu Projesi ile dünya ticaretine de yeni bir yol çizeceğiz" açıklamasını yaptı.
BAKAN URALOĞLU'NDAN BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ZİYARET
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette Büyükelçi Anıl Bora İnan ve büyükelçilik personeli ile bir araya geldi.