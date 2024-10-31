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Bakan Güler, Katarlı mevkidaşı Al-Ghanim ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2024 17:36 Güncelleme: 31.10.2024 17:37
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Bakan Güler, Katarlı mevkidaşı Al-Ghanim ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanlığı'nın ardından Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı'na geçti.

Güler, burada Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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