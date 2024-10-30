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PKK'ya Haftanin'de operasyon! 8 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 09:46 Güncelleme: 30.10.2024 10:04
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PKK’ya Haftanin’de operasyon! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA: TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

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