Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer neden gözaltına alındı? Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

İstanbul'da gerçekleşen önemli bir gelişmeyle, CHP üyesi Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı. Özer, yerel seçimlerde CHP ve DEM Parti ittifakının adayı olarak öne çıkmıştı. Özellikle "Kürdistan" sözleriyle gündeme gelen Özer'in, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi gerektiğine dair skandal açıklamaları da geçmişte büyük yankı uyandırmıştı. Gözaltı kararının ardından Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldığı bildirildi.

Ahmet Özer Kimdir?

1960 Van doğumlu olan Ahmet Özer, eğitim hayatına Muradiye Ortaokulu'nda başladıktan sonra, Hakkâri ve Diyarbakır'da liseyi tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesi'nde (sosyoloji, felsefe, işletme ve eğitim bilimleri alanında) bir lisans iki önlisans bitirdi.

Ahmet Özer, 1991-1997 yılları arasında GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütmüş ve burada 145 belediyenin yönetiminde yer almıştır.

Ahmet Özer, 64 yaşında, evli ve iki çocuk babası olup, Türkçe, Kürtçe ve İngilizce dillerini bilmektedir.