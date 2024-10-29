Van’da yürek ısıtan anlar! Küçük çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada

Van'da yolda annesi ile birlikte yolda yürüyen çocuk, polis merkezinin önünden geçerken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrağını öperek başına koydu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir köşesinde coşkuyla kutlanıyor. Bayram dolayısıyla sokaklar Türk bayrakları ile donatıldı. Van'da da polis merkezine asılan Türk bayrağını gören küçük bir çocuk hareketiyle takdir topladı.

O ANLAR KAMERADA

Annesi ile beraber yoldan geçerken Türk bayrağını gören çocuk öptüğü bayrağı alnına koydu. Yürekleri ısıtan o olay anbean kameraya yansırken küçük çocuk bu hareketi ile takdir topladı.