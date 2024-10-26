MHP lideri Bahçeli'den "İmralı çıkışı" eleştirilerine sert tepki: Kimse yağlı urgan ölçüştürmesin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"na katıldı. Bahçeli "Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Bin yıllık ortak tarihleri var, bugün ortak tehdit var. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır" dedi.

İnsanoğlu bildiğinin dünyası bilmediğinin düşmanıdır. Gözlerine kara perde inenlerin, gönülleri kaskatı kesilenlerin, görüş açıları sıfırla kesişenlerin bilmek ve tanımakla merakı yoktur. Bilmenin ve tanımanın davetkar, lütufkar izindeyiz. Hakikatli bir münevver, okkayla mürekkebi beyaz sayfalarda buluşturan müttefiktir. Yaşadığı devrim çalkantılarını, imparatorluğumuzun çöküş gürültüsünü iliklerine kadar hissedip henüz tam manasıyla kavranamamıştır.

MERHUM GÖKALP HAKİKATLI BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİR

Bilmenin ve tanımanın lütufkar hizmetindeyiz. Ölümsüz bir eserlerin ihyacısı Merhum Gökalp hakikatli bir kişiliğe sahiptir. Sadece Türk tarihinin 20. yüzyılına damga vurmuş biri değil aynı zamanda fikir semamızda parlayan bir yıldızdır. Gökalp maalesef layıkıyla anlaşılmış ve anlatılmış biri değildir. Türkiye'de sosyolojinin kurucusu ve kilit ismidir. Milli gönüllerde taht kurmuştur.

TÜRKLER İLE KÜRTLER İÇİN ORTAK TEHDİT VAR

Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır. Bin yıllık ortak tarihleri var, bugün ortak tehdit var. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. İlk olarak millet coğrafi bir zümre değildir. Bir imparatorluk dahilinde müşterek siyasi hayat yaşayanların mecbu değildir. Milletin teşekkül ve tekamülünde diğer mühim unsurların yanında işaret eden odur. Damıtılan millet tanımı şudur: Dil bakımından müşterek olan kültürel zümredir.

MİLLİ MÜCADELE 2. ERGENEKON SÜRECİDİR

Ziya Gökalp, Mondros Mütarekesi karşısında 'İşlenmiş suçum yoktur. Bir yere gitmeyeceğim' diyen cesur, gözü pek, geri adımı olmayan bir vatanseverdir. Büyükada'da toplanan bir avuç aydın arasında bulunan Ziya Gökalp, 'Çare Türk'ün kendisine gelmesinden ibarettir' demiştir. Türkler her felaket zamanında içlerinden çıkacak bir kahraman tarafından temsil edecekler, Ergenekon Destanı'ndaki bozkurt gibi onları selamete ulaştıracaktır. İşte o bozkurt Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Milli Mücadele de ikinci Ergenekon sürecidir.

ARKA PLANDAKİ KAHRAMAN

Hapishane köşeleri, sürgün yılları, haksız eleştiriler, maksatlı saldırılar, iftira boyutundaki sataşmalar merhum Gökalp'i devlet ve millet sevdasından vazgeçirememiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilhamının arka planındaki kahramanıdır. Türk milletinin vicdanını, dayanışmasını, tarihsel ilkelerini, dilini, töresini sosyolojik disiplinle analiz etmiştir. Tarihten ders ve ibret almasını bilmiştir. Köksüz düşüncülere, kifayetsiz iddialara, yabancı hayranlığına karşı duran asaletin timsali olmuştur.

VİCDANINI SATANLARI ADAM YERİNE KOYMAYIZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünde her türlü tehditi, cinayet planlarını milli dayanışma ruhuyla merhava etmekten başka seçenek tanımayacağız. Biz dersimizi tarihten satır satır aldık. Türküz, Türkçüyüz, Türk milliyetçileriyiz. Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında yarışa girmesin. Bunlar altından kalkamayacakları hayat ve siyaset mazisiyle söz düellolarıyla, iplikçi kavgalarına, yağlı urganlara heves etmesinler. O bayrağı heveslerini kursaklarında teker teker bırakır, burunlarından fitil fitil getiririz. Madem makam ve mevki için vicdanını satanları adam yerine bile koymayız.

SİYONİST ALÇAKLIK ASLA BAŞARAMAYACAK

Sınır ihlali, sinir ihlali yapmaktan kötürüm emel sahiplerinin sakınması iç barış için uyarımdır. Terör örgütlerini sahaya süren siyonist alçaklık asla başaramayacaktır. Milli sanayimize tetikçi katillerle saldıranların çabası boşadır. Soykırımcıların demir kubbeleri varsa bizim de iman dolu göğsümüz vardır. İsrail'in misilleme bahanesiyle İran'a yaptığı saldırı operasyondur. İran'ın vurulması bölgesel refleksleri doğacak irili ufaklı gerilimin hatlarını kontrol edecek eylemsel simülasyondur. İran'a yapılan saldırıyı kınıyorum. Ayrık otlarının temizlenmesini acil zorunluluk görüyorum.

Devlet Bahçeli'nin sözlerinin perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.

Ekrem Kızıltaş: Devlet bahçeli mesele memleketse geri kalan her şey teferruattır anlayışı çerçevesinde taşın altına elini değil gövdesini koymuştur. Her şeyi İmralı'ya bağlayanların konforu bozuldu ve konuşmanın önünden arkasından cımbızla kelimeler cümleler çekerek saçmasapan analizlere başladılar. Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın serbest kalmasını istediği gibi benzeri argümanlar ürettiler. Asıl meseleyi bulandırmaya çalıştılar. Bahçeli Türk ve Kürt'ün kardeş olduğunu onların arasını bozmaya çalışanların kalleş olduğunu ortaya koydu. Türk ve Kürt kardeştir Devlet Bahçeli'de bu adımları onun için atmıştır. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Anlamak istemeyenlere çocuğa anlatır gibi anlattı ve meselelerin altını bir kez daha çizdi.

Emin Pazarcı: Devlet Bahçeli yine çok tarihi bir konuşmaya imza atmıştır. Devlet Bahçeli koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu'nun nerelerde hata yaptığını açık açık söyledi. Ne yapılması gerektiğini ve ne yaptığını anlatmıştır. Devlet Bahçeli Ziya Gökalp üzerinden çok önemli mesajlar vermiştir. Ziya Gökalp Türkçülüğün kitabını yazan bir kişidir ama aynı zamanda annesi Kürttür. Ziya Gökalp Türk ve Kürt'ü bünyesinde birleştiren bir şahsiyettir. Bunun dışında Ziya Gökalp Diyarbakırlıdır. Devlet Bahçeli açıklamalarını çarpıtarak başka yerlere çekenlere muhteşem bir cevap verdi. Türk ve Kürt'ün kardeş olduğunu ortaya koydu.