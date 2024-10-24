Şehit Zahide Güçlü kimdir, kaç yaşındaydı? TUSAŞ Makine Mühendisi Şehit Zahide Güçlü nereli?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belirlendi. Saldırıda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak çalışan Cengiz Coşkun, makine mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Şehit Zahide Güçlü Kimdir?

Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere TUSAŞ yerleşkesinin girişine gittiği esnada saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Güçlü'nün yaşamı, bu talihsiz anla son buldu ve ailesi ile meslektaşları arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Saldırının Ardındaki Plan

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin, Kahramankazan ilçe merkezinde bulunan Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindiği, ardından Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı bildirildi.