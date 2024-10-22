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Bakan Güler'den diplomasi trafiği! Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Mustafayev ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 22.10.2024 17:40
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Bakan Güler’den diplomasi trafiği! Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Mustafayev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Güler, son olarak Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Mustafayev ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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